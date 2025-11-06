Компенсація Інженер-програміст in Ukraine у SoftServe варіюється від UAH 419K за year для L1 до UAH 2.74M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Ukraine становить UAH 2.13M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
