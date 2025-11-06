SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Ukraine

Компенсація Інженер-програміст in Ukraine у SoftServe варіюється від UAH 419K за year для L1 до UAH 2.74M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Ukraine становить UAH 2.13M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 ( Початковий рівень ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Переглянути 1 Більше рівнів

