Компенсація Інженер-програміст in Lviv Metropolitan Area у SoftServe варіюється від UAH 551K за year для L1 до UAH 2.14M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Lviv Metropolitan Area становить UAH 2M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
