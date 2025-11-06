SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Lviv Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Lviv Metropolitan Area у SoftServe варіюється від UAH 551K за year для L1 до UAH 2.14M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Lviv Metropolitan Area становить UAH 2M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 ( Початковий рівень ) UAH 551K UAH 551K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.18M UAH 584.4 UAH 0 L3 UAH 2.54M UAH 2.54M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.14M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K Переглянути 1 Більше рівнів

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 835K + UAH 1.46M + UAH 918K Don't get lowballed

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( UAH ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в SoftServe ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду