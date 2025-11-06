Каталог компаній
SoftServe
SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Lviv Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Lviv Metropolitan Area у SoftServe варіюється від UAH 551K за year для L1 до UAH 2.14M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Lviv Metropolitan Area становить UAH 2M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Останні подання зарплат
Які кар'єрні рівні в SoftServe?

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SoftServe in Lviv Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію UAH 3,130,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SoftServe для позиції Інженер-програміст in Lviv Metropolitan Area складає UAH 2,003,760.

Інші ресурси