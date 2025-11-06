Компенсація Інженер-програміст in Krakow Metropolitan Area у SoftServe варіюється від PLN 191K за year для L2 до PLN 309K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Krakow Metropolitan Area становить PLN 246K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду