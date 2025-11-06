SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Krakow Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Krakow Metropolitan Area у SoftServe варіюється від PLN 191K за year для L2 до PLN 309K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Krakow Metropolitan Area становить PLN 246K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 ( Початковий рівень ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 191K PLN 191K PLN 0 PLN 0 L3 PLN 239K PLN 239K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 309K PLN 309K PLN 0 PLN 0 Переглянути 1 Більше рівнів

+ PLN 217K + PLN 332K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.1K Don't get lowballed

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( PLN ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в SoftServe ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду