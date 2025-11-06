Каталог компаній
SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Guadalajara Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Guadalajara Metropolitan Area у SoftServe становить MX$710K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Guadalajara Metropolitan Area становить MX$764K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в SoftServe?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію MXMX$25,610,376. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SoftServe для позиції Інженер-програміст in Guadalajara Metropolitan Area складає MXMX$14,622,217.

