SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Colombia

Компенсація Інженер-програміст in Colombia у SoftServe становить COP 167.9M за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Colombia становить COP 201.06M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 ( Початковий рівень ) COP -- COP -- COP -- COP -- L2 COP 167.9M COP 163.17M COP 0 COP 4.72M L3 COP -- COP -- COP -- COP -- L4 COP -- COP -- COP -- COP -- Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Який графік вестингу в SoftServe ?

