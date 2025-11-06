Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Bulgaria у SoftServe варіюється від BGN 59.2K за year для L2 до BGN 61.7K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Bulgaria становить BGN 57.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SoftServe in Bulgaria складає річну загальну компенсацію BGN 128,877. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SoftServe для позиції Інженер-програміст in Bulgaria складає BGN 61,632.

