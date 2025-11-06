Компенсація Інженер-програміст in Bulgaria у SoftServe варіюється від BGN 59.2K за year для L2 до BGN 61.7K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Bulgaria становить BGN 57.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
