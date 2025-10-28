Каталог компаній
Softeq
Softeq Бізнес-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in Poland у Softeq становить PLN 221K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Softeq. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 221K
Рівень
Senior
Базова зарплата
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Softeq in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 306,675. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Softeq для позиції Бізнес-аналітик in Poland складає PLN 221,160.

Інші ресурси