Soft Robotics Інженер-програміст Зарплати в Greater Boston Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Boston Area у Soft Robotics становить $195K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Soft Robotics. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Загалом за рік
$195K
Рівень
-
Базова зарплата
$182K
Stock (/yr)
$13K
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
15 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Soft Robotics in Greater Boston Area складає річну загальну компенсацію $280,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Soft Robotics для позиції Інженер-програміст in Greater Boston Area складає $182,000.

