Socure
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

  • New York City Area

Socure Дейта-сайентист Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in New York City Area у Socure становить $210K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Socure. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Загалом за рік
$210K
Рівень
Lead Data Scientist
Базова зарплата
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Socure Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Socure in New York City Area складає річну загальну компенсацію $218,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Socure для позиції Дейта-сайентист in New York City Area складає $160,000.

Інші ресурси