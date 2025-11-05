Каталог компаній
Snap
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний програм-менеджер

  • Всі зарплати Технічний програм-менеджер

  • Greater Los Angeles Area

Snap Технічний програм-менеджер Зарплати в Greater Los Angeles Area

Компенсація Технічний програм-менеджер in Greater Los Angeles Area у Snap варіюється від $317K за year для L4 до $688K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Los Angeles Area становить $356K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Snap. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$317K
$174K
$111K
$32.1K
L5
$374K
$209K
$153K
$13K
L6
$520K
$232K
$264K
$23.9K
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

РІК 1

33%

РІК 2

13%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)

  • 13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний програм-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програм-менеджер в Snap in Greater Los Angeles Area складає річну загальну компенсацію $688,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snap для позиції Технічний програм-менеджер in Greater Los Angeles Area складає $368,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Snap

Схожі компанії

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси