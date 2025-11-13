Snap Інженер-програміст Зарплати в Greater Seattle Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Seattle Area у Snap варіюється від $201K за year для L3 до $690K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Seattle Area становить $496K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Snap. Останнє оновлення: 11/13/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L3 Software Engineer ( Початковий рівень ) $201K $141K $55.5K $4.7K L4 $394K $197K $195K $2K L5 $578K $258K $302K $18.1K L6 Staff Software Engineer $678K $278K $386K $14K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 100 % РІК 1 Тип Акцій RSU У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу: 100 % передається у 1st - РІК ( 8.33 % щомісячно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 2.77 % щомісячно )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 2.77 % щомісячно )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 2.77 % щомісячно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % РІК 1 33 % РІК 2 13 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 54 % передається у 1st - РІК ( 4.50 % щомісячно )

33 % передається у 2nd - РІК ( 2.75 % щомісячно )

13 % передається у 3rd - РІК ( 1.08 % щомісячно ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Який графік вестингу в Snap ?

