Медіанний пакет компенсації Продажі in Greater London Area у Snap становить £110K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Snap. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£76.6K
Рівень
L4
Базова зарплата
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Бонус
£0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

РІК 1

33%

РІК 2

13%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)

  • 13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Snap in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £201,890. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snap для позиції Продажі in Greater London Area складає £76,617.

