  • Зарплати
  • Продакт-менеджер

  • Всі зарплати Продакт-менеджер

  • Greater London Area

Snap Продакт-менеджер Зарплати в Greater London Area

Компенсація Продакт-менеджер in Greater London Area у Snap варіюється від £171K за year для L4 до £325K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £189K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Snap. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

РІК 1

33%

РІК 2

13%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)

  • 13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Snap in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £388,955. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snap для позиції Продакт-менеджер in Greater London Area складає £203,161.

Інші ресурси