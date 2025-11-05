Каталог компаній
Snap
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-аналітик

  • Всі зарплати Дейта-аналітик

  • Greater Los Angeles Area

Snap Дейта-аналітик Зарплати в Greater Los Angeles Area

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Greater Los Angeles Area у Snap варіюється від $130K до $190K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Snap. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

$150K - $171K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$130K$150K$171K$190K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Дейта-аналітик заявок в Snap щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

РІК 1

33%

РІК 2

13%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)

  • 13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Snap in Greater Los Angeles Area складає річну загальну компенсацію $189,980. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snap для позиції Дейта-аналітик in Greater Los Angeles Area складає $130,410.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Snap

Схожі компанії

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси