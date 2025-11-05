Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Greater Los Angeles Area у Snap варіюється від $130K до $190K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Snap. Останнє оновлення: 11/5/2025
Середня загальна компенсація
100%
РІК 1
У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)
33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)
33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
РІК 1
33%
РІК 2
13%
РІК 3
У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)
33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)
13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff