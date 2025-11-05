Каталог компаній
SmartThings
SmartThings Інженер-програміст Зарплати в Minneapolis-St. Paul Area

Компенсація Інженер-програміст in Minneapolis-St. Paul Area у SmartThings варіюється від $109K за year для Software Engineer до $192K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Minneapolis-St. Paul Area становить $151K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SmartThings. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в SmartThings?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area складає річну загальну компенсацію $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SmartThings для позиції Інженер-програміст in Minneapolis-St. Paul Area складає $150,000.

Інші ресурси