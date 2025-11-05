Smartsheet Інженер-програміст Зарплати в United Kingdom

Компенсація Інженер-програміст in United Kingdom у Smartsheet варіюється від £63K за year для SE I до £160K за year для Senior SE II. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £82K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Smartsheet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

+ £44K + £67.6K + £15.2K + £26.6K + £16.7K Don't get lowballed

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( GBP ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Smartsheet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) 33 % РІК 1 33 % РІК 2 34 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Smartsheet RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 2nd - РІК ( 8.25 % щоквартально )

34 % передається у 3rd - РІК ( 8.50 % щоквартально )

Який графік вестингу в Smartsheet ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду