  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Інженер-програміст Зарплати в Greater Seattle Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Seattle Area у Smartsheet варіюється від $154K за year для SE I до $375K за year для Principal SE. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Seattle Area становить $254K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Smartsheet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SE I
(Початковий рівень)
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Smartsheet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Smartsheet RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 34% передається у 3rd-РІК (8.50% щоквартально)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Smartsheet in Greater Seattle Area складає річну загальну компенсацію $418,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Smartsheet для позиції Інженер-програміст in Greater Seattle Area складає $258,500.

