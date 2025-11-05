Компенсація Інженер-програміст in Edinburgh Metro Area у Smartsheet варіюється від £69.9K за year для SE II до £160K за year для Senior SE II. Медіанний yearний пакет компенсації in Edinburgh Metro Area становить £177K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Smartsheet. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£69.9K
£48K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Smartsheet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
33%
РІК 1
33%
РІК 2
34%
РІК 3
У Smartsheet RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)
34% передається у 3rd-РІК (8.50% щоквартально)
