  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Дейта-сайентист Зарплати в Greater Seattle Area

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in Greater Seattle Area у Smartsheet становить $160K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Smartsheet. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Загалом за рік
$160K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Smartsheet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Smartsheet RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 34% передається у 3rd-РІК (8.50% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Smartsheet in Greater Seattle Area складає річну загальну компенсацію $275,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Smartsheet для позиції Дейта-сайентист in Greater Seattle Area складає $161,500.

