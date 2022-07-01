Довідник компаній
SmartRecruiters
SmartRecruiters Зарплати

Діапазон зарплат SmartRecruiters коливається від $42,339 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $118,854 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SmartRecruiters. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $42.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $119K
Науковець даних
$64.8K

Дизайнер продукту
$53K
Менеджер з дизайну продукту
$103K
Менеджер продукту
$94.9K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в SmartRecruiters, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $118,854. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в SmartRecruiters, становить $79,860.

