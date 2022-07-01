SmartRecruiters Зарплати

Діапазон зарплат SmartRecruiters коливається від $42,339 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $118,854 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SmartRecruiters . Останнє оновлення: 8/18/2025