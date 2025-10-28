Каталог компаній
Sleep Number
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Sleep Number Продакт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-менеджер in United States у Sleep Number варіюється від $100K до $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sleep Number. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

$109K - $126K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$100K$109K$126K$140K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Sleep Number RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Sleep Number in United States складає річну загальну компенсацію $140,420. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sleep Number для позиції Продакт-менеджер in United States складає $100,300.

