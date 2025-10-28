Каталог компаній
Sleep Number
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Апаратний інженер

  • Всі зарплати Апаратний інженер

Sleep Number Апаратний інженер Зарплати

Середня загальна компенсація Апаратний інженер in United States у Sleep Number варіюється від $60.8K до $86.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sleep Number. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

$69K - $81.8K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Апаратний інженер заявок в Sleep Number щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Sleep Number RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Апаратний інженер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Sleep Number in United States складає річну загальну компенсацію $86,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sleep Number для позиції Апаратний інженер in United States складає $60,750.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sleep Number

Схожі компанії

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси