Каталог компаній
Slalom Build
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Архітектор рішень Зарплати в Greater Chicago Area

Медіанний пакет компенсації Архітектор рішень in Greater Chicago Area у Slalom Build становить $147K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Загалом за рік
$147K
Рівень
L4
Базова зарплата
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$13K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Slalom Build in Greater Chicago Area складає річну загальну компенсацію $189,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Slalom Build для позиції Архітектор рішень in Greater Chicago Area складає $160,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Slalom Build

Схожі компанії

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси