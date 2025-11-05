Каталог компаній
Slalom Build
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

  • Canada

Slalom Build Архітектор рішень Зарплати в Canada

Медіанний пакет компенсації Архітектор рішень in Canada у Slalom Build становить CA$143K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$143K
Рівень
L5
Базова зарплата
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$2K
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Slalom Build in Canada складає річну загальну компенсацію CA$176,921. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Slalom Build для позиції Архітектор рішень in Canada складає CA$166,102.

Інші ресурси