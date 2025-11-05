Компенсація Інженер-програміст in Greater Toronto Area у Slalom Build варіюється від CA$98.9K за year для Engineer до CA$129K за year для Senior Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$108K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
