Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у Slalom Build варіюється від $97.4K за year для Engineer до $189K за year для Senior Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $140K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
