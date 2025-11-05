Каталог компаній
Slalom Build
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Інженер-програміст Зарплати в Greater Chicago Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у Slalom Build варіюється від $97.4K за year для Engineer до $189K за year для Senior Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $140K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer
(Початковий рівень)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Переглянути 4 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Slalom Build?

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Slalom Build in Greater Chicago Area складає річну загальну компенсацію $188,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Slalom Build для позиції Інженер-програміст in Greater Chicago Area складає $129,000.

Інші ресурси