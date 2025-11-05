Компенсація Інженер-програміст in Canada у Slalom Build варіюється від CA$101K за year для Engineer до CA$139K за year для Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$109K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
