Slalom Build
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Canada

Slalom Build Інженер-програміст Зарплати в Canada

Компенсація Інженер-програміст in Canada у Slalom Build варіюється від CA$101K за year для Engineer до CA$139K за year для Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$109K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Slalom Build. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer
(Початковий рівень)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Slalom Build?

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Slalom Build in Canada складає річну загальну компенсацію CA$138,592. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Slalom Build для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$111,388.

