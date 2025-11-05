Каталог компаній
Skyhigh Security Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Skyhigh Security становить ₹3.7M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Skyhigh Security. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Skyhigh Security
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.7M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
8 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Skyhigh Security in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹4,390,576. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Skyhigh Security для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹2,981,565.

