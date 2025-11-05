Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Рекрутер in San Francisco Bay Area у Skydio становить $135K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Skydio. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Загалом за рік
$135K
Рівень
L3
Базова зарплата
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Skydio Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Skydio in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $235,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Skydio для позиції Рекрутер in San Francisco Bay Area складає $145,620.

