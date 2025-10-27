Каталог компаній
Skai
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Skai Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Israel у Skai становить ₪334K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Skai. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
₪334K
Рівень
L3
Базова зарплата
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Skai?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Skai in Israel складає річну загальну компенсацію ₪509,197. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Skai для позиції Інженер-програміст in Israel складає ₪380,236.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Skai

Схожі компанії

  • Square
  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси