  Зарплати
  Інженер-програміст

  Всі зарплати Інженер-програміст

SIX Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Switzerland у SIX становить CHF 117K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SIX. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Загалом за рік
CHF 117K
Рівень
Software Engineer
Базова зарплата
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 4.5K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SIX in Switzerland складає річну загальну компенсацію CHF 146,006. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SIX для позиції Інженер-програміст in Switzerland складає CHF 118,656.

