Медіанний пакет компенсації Аналітик кібербезпеки у SIX становить CHF 85.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SIX. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Загалом за рік
CHF 85.2K
Рівень
hidden
Базова зарплата
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 4.3K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в SIX складає річну загальну компенсацію CHF 136,143. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SIX для позиції Аналітик кібербезпеки складає CHF 85,193.

