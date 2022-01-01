Довідник компаній
Sinch
Sinch Зарплати

Діапазон зарплат Sinch коливається від $6,466 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $138,375 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sinch. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $138K
Дизайнер продукту
Median $52.4K

UX-дизайнер

Обслуговування клієнтів
$8.3K

Науковець даних
$114K
Менеджер продукту
$59.2K
Менеджер проекту
$6.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$83.6K
Архітектор рішень
$97.5K
Технічний менеджер програми
$55.8K
Технічний письменник
$113K
Часті запитання

Kõrgeima palgaga roll Sinch on Інженер-програміст aastase kogukompensatsiooniga $138,375. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Sinch mediaan aastane kogukompensatsioon on $71,396.

