Similarweb
Similarweb Зарплати

Зарплата Similarweb варіюється від $65,553 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $204,000 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Similarweb. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $111K

Інженер даних

Дата-сайентист
Median $112K
Продукт-менеджер
Median $100K

Аналітик даних
Median $65.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $133K
Бізнес-аналітик
$76.1K
Графічний дизайнер
$96K
Менеджмент-консультант
$204K
Маркетинг
$77K
Продукт-дизайнер
$201K
Продажі
$96.1K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Similarweb - це Менеджмент-консультант at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $204,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Similarweb складає $100,412.

