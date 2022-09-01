Каталог компаній
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies Зарплати

Зарплата SilverSun Technologies варіюється від $65,557 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $72,617 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SilverSun Technologies. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Дата-сайентист
$67.2K
Інженер-програміст
$65.6K
Архітектор рішень
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SilverSun Technologies - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $72,617. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SilverSun Technologies складає $67,204.

