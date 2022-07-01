Silverline Зарплати

Зарплата Silverline варіюється від $66,658 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $184,075 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Silverline . Останнє оновлення: 9/2/2025