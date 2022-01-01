Довідник компаній
Silicon Labs
Silicon Labs Зарплати

Діапазон зарплат Silicon Labs коливається від $50,868 у загальній компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому кінці до $301,500 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Silicon Labs. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $135K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $150K

ASIC-інженер

Розвиток бізнесу
$194K

Інформаційний технолог (ІТ)
$94.5K
Дизайнер продукту
$89.7K
Менеджер продукту
$146K
Менеджер проекту
$221K
Продажі
$102K
Аналітик кібербезпеки
$165K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$50.9K
Технічний менеджер програми
$302K
Графік вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Silicon Labs RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% нараховується в 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% нараховується в 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% нараховується в 3rd-РІК (33.00% щорічно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Silicon Labs, є Технічний менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $301,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Silicon Labs, становить $145,725.

