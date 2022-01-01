Silicon Labs Зарплати

Діапазон зарплат Silicon Labs коливається від $50,868 у загальній компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому кінці до $301,500 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Silicon Labs . Останнє оновлення: 8/25/2025