Sigmoid Зарплати

Діапазон зарплат Sigmoid коливається від $22,403 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $70,369 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sigmoid . Останнє оновлення: 8/22/2025