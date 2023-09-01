Довідник компаній
Sigma Software
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Sigma Software Зарплати

Діапазон зарплат Sigma Software коливається від $8,358 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $89,550 для Інженер-будівельник на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sigma Software. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $79.9K

Бекенд-інженер

Інженер-будівельник
$89.6K
Менеджер продукту
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Рекрутер
$8.4K
Архітектор рішень
$62.4K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sigma Software, є Інженер-будівельник at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $89,550. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sigma Software, становить $72,360.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sigma Software

Пов'язані компанії

  • Square
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Roblox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси