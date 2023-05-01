Sight Machine Зарплати

Діапазон зарплат Sight Machine коливається від $137,685 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $205,800 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sight Machine . Останнє оновлення: 8/22/2025