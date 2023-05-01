Sight Machine Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Sight Machine коливається від $137,685 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $205,800 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sight Machine. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
$184K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$206K
Архітектор рішень
$138K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sight Machine, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $205,800. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sight Machine, становить $183,600.

