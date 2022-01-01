Довідник компаній
SiFive
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

SiFive Зарплати

Діапазон зарплат SiFive коливається від $61,777 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $198,990 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SiFive. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер з апаратного забезпечення
Median $79K
Інженер-програміст
Median $61.8K
Інженер-електрик
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Технічний письменник
$92.5K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У SiFive Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại SiFive là Інженер-електрик at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $198,990. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại SiFive là $85,747.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для SiFive

Пов'язані компанії

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси