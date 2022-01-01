SiFive Зарплати

Діапазон зарплат SiFive коливається від $61,777 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $198,990 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SiFive . Останнє оновлення: 8/22/2025