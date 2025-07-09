Довідник компаній
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Зарплати

Діапазон зарплат Siemens Plm Software коливається від $45,792 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $221,100 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Siemens Plm Software. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $120K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з апаратного забезпечення
$45.8K
Інженер-механік
$65.3K

Менеджер продукту
$221K
Менеджер програми
$183K
Продажі
$159K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$204K
Архітектор рішень
$164K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Siemens Plm Software, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $221,100. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Siemens Plm Software, становить $161,308.

