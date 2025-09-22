Каталог компаній
Sidecar Health
Sidecar Health Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in United States у Sidecar Health становить $217K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sidecar Health. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Sidecar Health
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Загалом за рік
$217K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$162K
Stock (/yr)
$35.4K
Бонус
$20K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Sidecar Health?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Sidecar Health in United States складає річну загальну компенсацію $250,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sidecar Health для позиції Продукт-менеджер in United States складає $220,000.

