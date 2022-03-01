Каталог компаній
Shopmonkey
Shopmonkey Зарплати

Зарплата Shopmonkey варіюється від $120,600 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $299,088 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shopmonkey. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Бізнес-операції
$176K
Продукт-дизайнер
$121K
Продажі
$141K

Інженер-програміст
$145K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$299K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shopmonkey - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $299,088. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shopmonkey складає $145,270.

