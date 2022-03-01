Shopmonkey Зарплати

Зарплата Shopmonkey варіюється від $120,600 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $299,088 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shopmonkey . Останнє оновлення: 9/19/2025