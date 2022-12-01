Каталог компаній
SHOPLINE
SHOPLINE Зарплати

Зарплата SHOPLINE варіюється від $34,049 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $294,634 для Продукт-дизайнер на вищому рівні.

$160K

Інженер-програміст
Median $41.2K
Продукт-дизайнер
$295K
Продукт-менеджер
$34K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at SHOPLINE is Продукт-дизайнер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $294,634. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SHOPLINE is $41,190.

