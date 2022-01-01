Каталог компаній
Шопіфай Зарплати

Зарплата Shopify варіюється від $40,655 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $367,054 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Шопіфай. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Мобільний програмний інженер

Frontend програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Дата-сайентист
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Продукт-менеджер
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Продукт-дизайнер
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX-дизайнер

Маркетинг
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
L7 $264K
L8 $367K
Обслуговування клієнтів
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Менеджер з науки про дані
L7 $221K
L8 $279K
Фінансовий аналітик
L5 $90.4K
L6 $121K
Бізнес-аналітик
Median $97.9K
Інженер з продажів
Median $151K
Бізнес-операції
Median $350K
Маркетингові операції
Median $102K
Рекрутер
Median $130K
Архітектор рішень
Median $105K

Архітектор даних

Архітектор Хмарної Безпеки

Менеджер бізнес-операцій
Median $106K
Управління персоналом
Median $90K
Продажі
Median $87.4K
Технічний програмний менеджер
Median $276K
Технічний письменник
Median $66.7K
Розвиток бізнесу
Median $326K
Менеджер з продуктового дизайну
Median $315K
Програмний менеджер
Median $150K
Аналітик з кібербезпеки
Median $109K
Бухгалтер
$89.6K
Адміністративний асистент
$41K
Керівник апарату
$109K
Копірайтер
$52.6K
Аналітик даних
$164K
Графічний дизайнер
$149K
IT-спеціаліст
$104K
Менеджмент-консультант
$241K
Проєктний менеджер
$69.6K
UX-дослідник
Median $100K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Shopify RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% передається у 3rd-РІК (8.25% щоквартально)

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Shopify RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Shopify RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% передається у 3rd-РІК (8.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shopify - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the L8 level з річною загальною компенсацією $367,054. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shopify складає $115,356.

