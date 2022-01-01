Каталог компаній
Shopee
Шопі Зарплати

Зарплата Shopee варіюється від $13,594 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $231,746 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Шопі. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Інженер надійності сайту

AI-інженер

Продукт-менеджер
Median $74.9K
Аналітик даних
Median $57K

Бізнес-аналітик
Median $75.8K
Розвиток бізнесу
Median $13.6K
Дата-сайентист
Median $91.2K
Продукт-дизайнер
Median $49.1K
Технічний програмний менеджер
Median $74.8K

Менеджер технічних проектів

Управління персоналом
Median $54.8K
Фінансовий аналітик
Median $60K
Маркетинг
Median $44.5K
Проєктний менеджер
Median $38.7K
Рекрутер
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Бухгалтер
$49.8K
Бізнес-операції
$46.9K
Менеджер бізнес-операцій
$44.7K
Інженер-геолог
$174K
Графічний дизайнер
$71.2K
IT-спеціаліст
$44.2K
Юридичний відділ
$98K
Продажі
$41.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$225K
UX-дослідник
$102K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Shopee RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shopee er Інженер-програміст at the Senior Expert Software Engineer level med en årlig totalkompensasjon på $231,746. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shopee er $70,340.

