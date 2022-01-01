Шопі Зарплати

Зарплата Shopee варіюється від $13,594 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $231,746 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Шопі. Останнє оновлення: 9/19/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Shopee RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
