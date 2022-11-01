Каталог компаній
ShopBack
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

ShopBack Зарплати

Зарплата ShopBack варіюється від $15,900 загальної компенсації на рік для UX-дослідник на нижньому рівні до $388,746 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ShopBack. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $54.4K
Продукт-менеджер
Median $120K
Бізнес-аналітик
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Розвиток бізнесу
$50.7K
Маркетинг
$49K
Продукт-дизайнер
$74.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$389K
UX-дослідник
$15.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

5%

РІК 1

25%

РІК 2

70%

РІК 3

У ShopBack Гранти акцій/капіталу підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 5% передається у 1st-РІК (5.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 70% передається у 3rd-РІК (70.00% щорічно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ShopBack - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $388,746. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ShopBack складає $52,503.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ShopBack

Схожі компанії

  • Airbnb
  • Databricks
  • Coinbase
  • Facebook
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси