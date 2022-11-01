ShopBack Зарплати

Зарплата ShopBack варіюється від $15,900 загальної компенсації на рік для UX-дослідник на нижньому рівні до $388,746 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ShopBack . Останнє оновлення: 9/19/2025