Shop-Ware
Shop-Ware Зарплати

Зарплата Shop-Ware варіюється від $93,253 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $139,300 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shop-Ware. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Дата-сайентист
$93.3K
Продукт-менеджер
$139K
Інженер-програміст
Median $115K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shop-Ware - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $139,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shop-Ware складає $115,000.

Інші ресурси