SHL Зарплати

Зарплата SHL варіюється від $17,555 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст in India на нижньому рівні до $248,750 для Маркетинг in United States на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SHL. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $17.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $60.7K
Маркетинг
$249K

Продукт-менеджер
$47.7K
Продажі
$42.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SHL - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $248,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SHL складає $47,739.

